Casemiro viaja e pode ser relacionado no Real Madrid pela Copa dos Campeões

MADRI - Após estrear pelo Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Bétis, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, Casemiro pode ganhar nova chance nesta semana no time. O volante foi um dos 23 jogadores que viajaram para a Alemanha, onde a equipe vai enfrentar o Borussia Dortmund pelas semifinais da Copa dos Campeões da Europa, e vive a expectativa de ficar no banco de reservas na partida desta quarta-feira.

Como levou 23 jogadores para Dortmund, o técnico José Mourinho precisará cortar cinco nomes da lista para o duelo. Dois deles serão goleiros, pois o time espanhol viajou com quatro - Casillas, Diego López, Adán e Jesús.

A lista de relacionados do Real Madrid para o jogo com o Borussia Dortmund também conta com o meia Kaká, mas não possui o lateral-esquerdo Marcelo, contundido. Além dele, o time não poderá contar com Essien, lesionado, e Arbeloa, suspenso, o que também abriu espaço para Mourinho relacionar Casemiro e jogadores quase nunca aproveitados, como Nacho e Morata.

Confira a lista de relacionados do Real Madrid:

Goleiros: Casillas, Diego López, Adán e Jesús.

Defensores: Varane, Pepe, Sergio Ramos, Coentrão, Albiol, Carvalho e Nacho.

Meio-campistas: Xabi Alonso, Khedira, Özil, Kaká, Modric, Callejón, Di María e Casemiro.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuaín e Morata.