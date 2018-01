Caso Allan Dellon está virando novela A contratação de Allan Dellon, que até a semana passada parecia certa, começa a ficar difícil. A diretoria do Corinthians se recusa a pagar os R$ 300 mil que o Vitória, dono dos direitos do jogador, exige pelo empréstimo e emperra a negociação. Irritado com a indefinição, o atacante viaja amanhã com a delegação do time baiano para Porto Alegre e enfrenta o Grêmio quarta-feira. Caso o negócio não seja mesmo fechado, vai atuar domingo em Caxias, contra o Juventude. Hoje, o técnico Geninho já estava desconfiado de que pode ficar sem o atacante que a diretoria prometeu trazer para o lugar de Lucas, recuperando-se da fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. "Se o Allan Dellon não for contratado até amanhã, vou ter de aproveitar o Wílson", afirmou, referindo-se ao garoto da equipe de juniores, que foi aproveitado nos minutos finais da goleada por 6 a 1 sobre o Paysandu, sábado, no estádio do Pacaembu. Allan Delon, maior artilheiro da história do Vitória em campeonatos brasileiros, com 31 gols, está sendo vendido para o Querétaro, do México, por cerca de R$ 2 milhões. Como o clube mexicano só vai utilizar o jogador em julho, está disposto a repassá-lo, de graça, ao Corinthians para o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. O repasse, porém, só pode ser feito quando a negociação com o Vitória for concretizada. "Conversei hoje com o Edvar Simões (gerente de futebol do Corinthians) e tentei fechar o empréstimo antes de o jogador ser vendido ao Querétaro. Mas o Corinthians, por questões financeiras, não quer fazer negócio com o Vitória. Prefere esperar para negociar com o clube mexicano", explicou Eduardo Uran, procurador do atacante, ontem à noite. O problema é que se Allan Dellon enfrentar o Grêmio quarta-feira, completará a sua terceira partida pelo Brasileiro e não poderá mais atuar por nenhum clube da competição. Pelo regulamento, o jogador só pode atuar em no máximo dois jogos antes de ser transferido. "Não posso exigir que o negócio seja concluído rápido no México. Temos de esperar. E pelo que percebi na conversa com o Edvar, a negociação com o Corinthians ficou difícil", disse Eduardo Uran.