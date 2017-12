Caso Belletti mexe com o São Paulo Nem as três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro trouxeram plena tranqüilidade ao São Paulo. Enquanto os jogadores treinavam no Centro de Treinamento, a diretoria do clube passou a manhã desta terça-feira tentando abafar o constrangimento causado pela agressão do lateral-direito Belletti ao atacante Alex Mineiro, na vitória sobre o Atlético Paranaense, por 2 a 1, domingo, no Morumbi. O diretor de futebol do São Paulo, José Dias, garantiu que Belletti não havia sido multado por seu desequilíbrio momentâneo. Enquanto isso, o técnico Nelsinho Baptista deixou claro sua intenção de não conturbar o ambiente. Mas não escondeu que o lateral precisa mudar algumas atitudes. "Para atuar no São Paulo, o jogador precisa ter a cabeça tranqüila. Conversei com o Belletti, mas este é um assunto interno que já está resolvido", disse o treinador. Belletti, no entanto, vem dando nítidos sinais de intranqüilidade nos últimos dias. Além da agressão de domingo, que ocasionou sua expulsão aos 15 minutos do primeiro tempo, não mediu palavras ao falar sobre a volta de Rogério Ceni. Na época da suspensão do goleiro, o lateral foi curto e grosso ao negar que teria criticado o goleiro do São Paulo na Copa América. "Se vocês querem ver crise, têm de ir ao Corinthians", provocou o jogador, referindo-se ao caso de Marcelinho Carioca. Nesta terça-feira, Belletti preferiu o silêncio, mas novamente deu sinais de agressividade, ao sair do CT pisando fundo no acelerador de seu carro. Problemas - O atacante Luís Fabiano é outro jogador que está passando por uma fase difícil no Morumbi. Contra o Atlético, ele completou sua 7ª partida sem marcar gols. Segundo o jogador, a presença do meia Kaká tem compensado os poucos gols marcados pelo ataque são-paulino na competição. Os atacantes titulares marcaram apenas um gol até agora - foi de França, o companheiro de Luís Fabiano na frente. "Existem dias em que tudo dá certo. Em outros, nada acontece. Sorte que o Kaká está bem nas finalizações", admitiu Luís Fabiano. O São Paulo volta a jogar nesta quinta-feira, às 15 horas, quando enfrenta o Vélez Sarsfield, no Morumbi. O jogo é válido pela Copa Mercosul.