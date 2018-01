Caso Deivid será decidido na justiça O caso Deivid vai mesmo parar na justiça. Hoje, o Santos informou que o passe do jogador está arbitrado na Federação Paulista de Futebol por cerca de R$ 6,5 milhões e que o clube irá brigar pelos seus direitos. O atacante deixou o clube na quinta-feira, depois de ter sido abordado por algumas pessoas que exigiam sua assinatura numa folha de papel. Ele não aceitou, conversou com Geninho sobre a pressão recebida e conseguiu a dispensa dos treinos daquela manhã. E não voltou mais ao CT Rei Pelé. Ele está no Rio de Janeiro, vai se apresentar amanhã ao Nova Igauçu e aguardar a definição de seu futuro. Se não houver impedimento legal, Deivid não ficará muito tempo sem clube. O Corinthians já teria acertado contrato com ele, mas essa informação não é confirmada nem pelo jogador, nem por seu procurador. Há outros times interessados no futebol do atacante, como o Basel, da Suiça, o Borussia Dortmund alemão e o Atalanta, da Itália. O Santos vai tentar provar na Justiça que detém 50% do passe de Deivid, enquanto o Nova Iguaçu sustenta que é dono integral do compromisso do jogador. Há dois anos, foi cedido aos santistas para ser valorizado, já visando uma negociação futura. E isso aconteceu no Paulista deste ano. Com o reconhecimento de seu futebol, começaram a aparecer propostas e o Santos fez uma oferta de US$ 500 mil pela outra metade do passe, o que não foi aceito pelo clube carioca. Nessa altura, os dois times já negociavam o atacante por valores muito maiores do que a avaliação santista.