Caso Dênis Marques é arquivado Os clubes paulistas foram ameaçados nesta quinta-feira pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, que decidiu não abrir inquérito para apurar possíveis irregularidades do Atlético-PR na escalação do atacante Dênis Marques. A denúncia envolvendo o atleta chegou ao tribunal por meio de Thomas Frederic Harrison, que se identificou como um empresário paulista. "Achei estranho por que agora os laranjas estão se ramificando. Ele é empresário, mas pelo que mostrou é versado na ciência do Direito. Deve ter feito algum cursinho, pois usou argumentos jurídicos na carta que enviou para mim. De qualquer forma, estou arquivando essa baboseira." Zveiter disse que vai investigar se Harrison tem relação formal com algum clube de São Paulo. O presidente do STJD desconsiderou as denúncias de que Dênis Marques estaria sem condições legais de jogo, por ter supostamente um contrato ainda em vigor com um clube árabe - o Kwait Sports. "A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) me informou que o jogador tem plena condição de atuar e que ele está em poder de uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho", disse Zveiter. Chegou-a se cogitar perda de pontos do Atlético-PR, o líder do Campeonato Brasileiro, por causa da suposta irregularidade. Hipótese descartada por especialistas em direito esportivo, como a advogada Vera Otero. Ela explicou que nenhum clube entrou com recurso dentro do prazo permitido para a Procuradoria do STJD oferecer denúncia contra Dênis Marques. "Além do mais, a liminar que o atleta conseguiu o deixa em situação legal." Mala preta - O presidente do STJD foi enfático ao rechaçar a possibilidade de incentivos extras para equipes que vão enfrentar os líderes do Brasileiro. Seria a ação conhecida no futebol como a do ?homem da mala preta? - em que clubes em condições de disputar o título, mas em desvantagem na tabela, ofereceriam uma premiação para outros times que vão enfrentar os favoritos à conquista. "Traga uma fita comprovando isso que o cara já sai daqui suspenso preventivamente", afirmou Zveiter.