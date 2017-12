Caso Denis Marques não abala Atlético O fato de o Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) ter acatado denúncia do torcedor Thomaz Frederico Harrison questionando o registro do atacante Denis Marques, do Atlético Paranaense, não está tirando a tranqüilidade do time, que pensa apenas na partida de domingo contra o Grêmio. Afinal, o clube paranaense possui liminar da Justiça do Trabalho e declaração do diretor de Registro e Transferência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Luiz Gustavo Vieira de Castro, garantindo condição de jogo ao atleta. A denúncia do torcedor alega que Denis Marques não poderia defender o Atlético-PR por ainda ter contrato em vigência com um clube do Kuwait. Se a situação for considerada irregular pelo STJD, o time paranaense corre o risco de perder até 6 pontos por partida disputada pelo jogador no Brasileiro - foram 10 no total. Isso fatalmente levaria o atual líder do campeonato a ser rebaixado para a Série B. Mas o documento da CBF, datado de 20 de outubro, foi divulgado pelo advogado do jogador, Augusto Mafuz, e garante a regularidade do caso. Inscrito sob número 144745 na entidade, Denis Marques assinou o contrato número 4177021 com o Clube Atlético Paranaense, com validade de 3 de setembro deste ano até 2 de setembro de 2005. "Declaramos que o referido atleta foi liberado pelo juízo da 12ª Vara de Trabalho de Curitiba na reclamação proposta contra o Al Kuwait Sporting Club, filiado à Federação do Kuwait, ficando o mesmo com a condição plena de jogo", diz o documento da CBF. Segundo Augusto Mafuz, o que se questiona na Fifa não tem nada a ver com a condição do atleta perante o Atlético ou a CBF. "Diz respeito ao direito ou não que o Kuwait tem em ser ressarcido pela rescisão unilateral do contrato", afirmou o advogado. "Não está em questão nem na Justiça do Trabalho e nem na Fifa se o jogador está regular ou não. E o próprio Kuwait não briga para ter o jogador de volta, e sim requer ressarcimento." O advogado revelou que o jogador havia assinado um contrato em português, antes de viajar para o Oriente Médio, com o clube do Kuwait. "Quando chegou lá, deram um contrato em árabe, que exclui alguns valores", declarou Augusto Mafuz. Por causa disso, Denis Marques procurou o advogado. "Entrei na Fifa pedindo a rescisão do contrato em árabe. Como estava às vésperas do fechamento de inscrição, entrei na Justiça do Trabalho pedindo autorização para ele trabalhar. O juiz deu o despacho para que assinasse contrato com o Atlético ou outro qualquer clube", contou Augusto Mafuz. O advogado acredita que a denúncia sobre a regularidade de Denis Marques reflete apenas um "oportunismo" do torcedor, que poderia estar a serviço de outras pessoas ou entidades. "Tanto não é sério que a Federação Paulista de Futebol repassou a reclamação do torcedor. Nem a Federação nem o Santos quiseram assumir a responsabilidade pela denúncia", ponderou Augusto Mafuz.