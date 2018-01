Caso Euller será julgado nesta 4ª A situação do atacante Euller, que está sendo disputado por Palmeiras e Vasco, pode ser definida nesta terça-feira, depois de dois adiamentos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, decidiu assumir o caso e promete tomar uma posição. Na última semana, o Palmeiras entrou com um recurso na Justiça Desportiva pedindo a volta do jogador, alegando que ele tem contrato assinado com o clube. Euller está preocupado com o julgamento, que decidirá o seu futuro. "Eles que se acertem, pois não tenho nada a ver com esta história. Só quero continuar jogando", avisou o atacante. Antes da disputa entre os times, ele afirmara que já havia providenciado a mudança para São Paulo, mas continuou treinando no Vasco por ordem do presidente do clube, Eurico Miranda. A posição do Palmeiras em relação a Euller continua a mesma. O clube vai inscrever o jogador para a Taça Libertadores, da mesma maneira que fez no Campeonato Paulista. O Palmeiras ameaça ir à Justiça comum, se o caso não for resolvido no âmbito esportivo.