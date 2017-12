Caso Ferdinand: Manchester pode ser punido O Manchester United corre o risco de ser punido pela Fifa, se levar o caso do zagueiro Rio Ferdinand para a Justiça Comum. O jogador foi suspenso por oito meses por ter faltado a um exame de controle de doping, além de ter sido multado em 71.500 euros. A punição terá validade a partir do dia 12. ?Isto está absolutamente proibido em nosso regulamento?,afirmou o suíço Joseph Blatter, presidente da Fifa. ?Se houver ações deste tipo, as repercussões poderão ser sem precedentes?, disse o dirigente, que ameaça suspender o clube inglês de todas as competições. Alex Ferguson, técnico do Manchester, afirmou que o caso de Ferdinand ?poderia não terminar na federação inglesa?. ?Rio tem o direito de se apresentar diante dos tribunais civis para defender sua reputação. Neste caso, o clube o apoiará.?