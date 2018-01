Caso Globo: nem juristas se entendem Está longe do fim a disputa entre Federação Paulista de Futebol, Rede Globo e SBT pela transmissão do Campeonato Paulista. O momento mais agudo da briga foi visto por milhões de brasileiros no último sábado, quando, descumprindo uma decisão da Justiça, a Globo colocou no ar o jogo Santo André e Santos (2 a 2), numa transmissão simultânea com o SBT ? que por contrato tinha direito de exclusividade em tevê aberta. O próximo confronto depende da atitude que poderá ou não ser tomada pelas partes que se sentiram prejudicadas ? SBT e Federação Paulista de Futebol. Leia mais no Jornal da Tarde