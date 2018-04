Caso Leomar provoca suspensão do presidente do Sport O presidente do Sport, Luciano Bivar, foi suspenso nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O dirigente, que declarou em março ter feito pagamento para que o ex-volante Leomar fosse convocado para a seleção brasileira, foi punido com 180 dias de suspensão de suas funções como presidente do clube. A decisão é da 4ª Comissão Disciplinar. Bivar pode recorrer.