Caso Nilmar promete ter um desfecho nesta segunda-feira O caso do atacante Nilmar promete ter um desfecho nesta segunda-feira, pelo menos é o que esperam os agentes do jogador, dirigentes do Corinthians e até o Lyon. Em São Paulo, acontecerá uma reunião entre advogados de Nilmar e do Corinthians para definir a situação do atacante. Em Zurique, a Fifa pode dar também amanhã um parecer sobre o caso, atendendo a um apelo do Lyon. Na reunião marcada para a capital paulista, os representantes do jogador - o empresário Orlando da Hora e o advogado Breno Tannuri - exigirão o pagamento de R$ 3,5 milhões de luvas e mais R$ 1,5 milhão de comissão na transação envolvendo Corinthians, MSI e Lyon. Dirigentes do clube paulista, agora escorados por um novo advogado, Paulo Rogério Amority - um especialistas em causas envolvendo jogadores e clubes -, apostam em um acordo para que o atacante volte a treinar com o grupo em Jarinu. O atacante deixou o local de treinamentos na última quinta à noite, atendendo a uma decisão de seus advogados. Apesar do otimismo no Parque São Jorge, agentes de Nilmar querem primeiro uma garantia de que receberão o dinheiro das luvas do jogador para depois propor um acordo amigável. Apesar da batalha jurídica envolvendo Nilmar, dirigentes do Internacional anunciaram ontem que continuam interessados no jogador. O clube gaúcho tem um proposta para levar o atacante e também o volante Magrão. Em Jarinu, o técnico Leão aguarda a definição do caso para escalar o time que estréia no Paulistão contra a Ponte Preta, na quarta, no Pacaembu. Neste sábado, o treinador fez um treino fechado na Chácara Santa Filomena.