Caso Richarlyson está perto do fim O São Paulo espera resolver nos próximos dias a contratação de Richarlyson. Há a possibilidade de o clube do Morumbi fazer uma parceria com o Santo André, adquirindo, então, parte do vínculo do jogador. ?Esta é uma possibilidade. Somos clubes parceiros e temos uma boa relação?, revelou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do São Paulo, que não acredita na cessão de jogadores como Daniel Rossi e Vélber para que o negócio saia. É a mesma posição de Celso Luís de Almeida, vice-presidente de futebol do Santo André. ?Não temos interesse em jogadores do São Paulo. Estamos negociando, mas não há nada fechado?, contou. Richarlyson entrou na Justiça para conseguir sair do Santo André, mas perdeu a ação. O problema é que ele já tinha acertado tudo com o São Paulo e, inclusive, treina no clube desde então, desrespeitando ordem judicial. No centro de treinamento do São Paulo, Richarlyson estava muito animado nesta segunda-feira e esperava, inclusive, jogar domingo, contra o Juventude, em Caxias. ?Tudo está adiantado, talvez eu já estréie?, afirmou o jogador. João Paulo de Jesus Lopes concorda com ele. ?Quando contratamos um jogador, conseguimos regularizar sua situação em 24 horas. Se tudo caminhar, talvez ele jogue mesmo domingo?, avisou o dirigente são-paulino.