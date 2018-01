Caso Richarlyson: Tricolor lava as mãos ?Se tiver de voltar ao Santo André, fico dois anos sem jogar até terminar o meu contrato e depois sigo minha vida?, afirma Richarlyson, de 22 anos, que treinou nesta quinta-feira no São Paulo mesmo com o clube do ABC tendo conseguido uma liminar, que o obriga a voltar ao clube. Para Sérgio Prado, diretor de futebol do Santo André, não resta outro caminho a Richarlyson a não ser voltar ao clube. ?Estamos de braços abertos para ele, apesar da injustiça que fez conosco abandonando a concentração de madrugada sem dar explicações.? Richarlyson, alegando falta de recolhimento do FGTS, conseguiu na Justiça sua desvinculação do Santo André. Acertou com o São Paulo, depois de fazer até exames médicos no Palmeiras. Nesta quinta, foi surpreendido com a reviravolta. ?Estou muito tranqüilo. Sei que vou continuar minha carreira no São Paulo, o clube que escolhi.? O São Paulo não se mostra sensibilizado com tanto amor. A diretoria deixou claro que não vai se envolver no caso. Espera que Richarlyson consiga a desvinculação e, aí sim, volte ao clube. Tanto os advogados de Richarlyson como os do Santo André mostram-se muito confiantes. ?Vamos entrar com recurso no Tribunal Superior do Trabalho e, em uma semana tudo vai se resolver?, diz Renato Prata, advogado do jogador. A alegação inicial de Richarlyson era de que não havia recebido o Fundo de Garantia referente a janeiro, que deveria ter sido pago até 5 de fevereiro. ?Foi um grande erro dele?, diz Marisa de Souza Alija Ramos, advogada do clube. Explica: ?O Santo André, como muitas empresas, deposita o Fundo de Garantia de todos os seus funcionários de forma conjunta. O dinheiro todo vai para a Caixa Federal, e cabe a ela fazer a individualização. Separa o que cabe a cada funcionário. Ele tirou um extrato, pela Internet, viu que o dinheiro do fundo não estava e foi à Justiça. Nós provamos que ele estava errado e conseguimos a liminar.? CORTADO - Renato Prata discorda, mas diz que há mais motivos que justificam a desvinculação. ?Ele esteve emprestado ao Fortaleza, que não lhe pagou salários. O Santo André é co-responsável pelos pagamentos e isso já garante a desvinculação do jogador.? Cita outro exemplo. ?O contrato dele era de 2/10/2002 até 24/1/2005. O clube rescindiu e fez um novo contrato sem conversar com o jogador. Teria de pagar uma verba indenizatória que o jogador não recebeu. São muitas irregularidades e ele vai sair do Santo André, tenho certeza disso.? A multa rescisória de Richarlyson com o Santo André é de R$ 2,5 milhões. Sérgio Prado diz que o jogador está sendo multado diariamente desde que deixou o clube. ?E há um prazo para ele voltar. Caso não volte, será obrigado a pagar os R$ 2,5 milhões. Ele deveria pensar no que está fazendo.? Richarlyson estava relacionado para a viagem do a Belém, mas foi cortado. Não joga enquanto a situação não for resolvida.