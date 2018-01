Caso Robinho pode parar na polícia A briga entre os empresários Aluísio Guerreiro e Wagner Ribeiro pelo direito de gerir a carreira de Robinho, atacante do Santos, pode virar caso de polícia. Agora são os pais do atacante e o atual procurador (Wagner RIbeiro) que acusam Aluísio de má-fé. A guerra foi declarada depois que o JT revelou com exclusividade em sua edição de ontem a decisão de Aluísio, que recorreu à Justiça Comum de Santos para que se faça valer o contrato de prestação de serviços que o jogador assinou com ele. Leia mais no Jornal da Tarde