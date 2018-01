Caso Serginho: F. Carvalho na acusação Uma junta médica do Hospital do Coração deve divulgar nesta sexta-feira um parecer sobre o estado de saúde do atacante Fabrício Carvalho, do São Caetano. Afastado dos gramados há cerca de uma semana, em razão de uma arritmia cardíaca detectada em exames de início de temporada, o jogador passou por novas avaliações ontem e agora aguarda o pronunciamento dos médicos. Seja qual for o desfecho, o caso de Fabrício, ocorrido exatamente um ano após os primeiros exames do zagueiro Serginho, morto por parada cardiorrespiratória em 27 de outubro, pode virar parte da acusação contra o médico e o presidente do clube, respectivamente Paulo Forte e Nairo Ferreira de Souza, pela morte de Serginho. "Hoje, a notícia de que o Fabrício Carvalho teve uma arritmia basta para afastá-lo. Mas, essa notícia não bastou para afastar o Serginho na época", diz o promotor Rogério Leão Zagallo, da 5.ª Vara do Júri, que acusa Nairo e Forte de homicídio doloso qualificado, crime cuja pena vai de 12 a 30 anos de prisão. "É um argumento a mais. Tudo o que se esperava que o São Caetano fizesse era ter retirado o Serginho da prática esportiva. Isso que está acontecendo com o Fabrício Carvalho é o esperado. Nisso repousa a omissão do clube no caso, que torna o presidente e o médico do clube responsáveis pela morte do jogador." Na última sexta-feira, o juiz Cassiano Ricardo Zorzi Rocha acatou a denúncia do Ministério Público e deu início ao processo penal contra Nairo e Forte. O julgamento começará no início de julho, com o depoimento dos dois réus. Até lá, o promotor pretende acompanhar o andamento do caso de Fabrício Carvalho e levar os fatos ao juiz. O jogador e os médicos que o examinaram podem ser convocados a depor, se necessário. "Se o Serginho não tivesse morrido, será que o Fabrício Carvalho seria afastado hoje?", diz Zagallo. No julgamento, o Ministério Público vai alegar que os réus tinham conhecimento dos problemas de Serginho e, mesmo assim, o mantiveram em atividade, assumindo o risco de produzir a morte do jogador. "Era de conhecimento geral. O médico sabia, os jogadores sabiam. Existem provas de que o presidente tinha conhecimento", afirma o promotor. A defesa, por sua vez, alega que Nairo e Forte não sabiam da gravidade dos problemas e não foram instruídos a afastar o jogador pelos cardiologistas do Instituto do Coração, onde Serginho fez os exames.