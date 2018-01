Caso Serginho: MP confirma denúncia O promotor Rogério Leão Zagallo, do Ministério Público (MP), confirmou nesta sexta-feira que apresentará denúncia por homicídio doloso qualificado contra Nairo Ferreira de Souza e Paulo Forte, presidente e médico do São Caetano, respectivamente, por suposta responsabilidade pela morte de Serginho. A denúncia deve ser oferecida na próxima semana. Se o juiz Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, da 5ª Vara do Júri, aceitá-la como foi formulada pelo promotor, Nairo e Paulo Forte vão a júri popular podendo pegar de 12 a 30 anos de prisão em regime fechado. "Será sim oferecida a denúncia de homicídio doloso, por motivo torpe (que ofende a moralidade e os princípios éticos dominantes). Trata-se de crime hediondo, com pena de 12 a 30 anos de prisão", explicou Rogério Leão Zagallo.