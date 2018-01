Casório terá megaesquema de segurança A entrada para o casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli, nesta segunda-feira, no Castelo de Chantilly, a 35 quilômetros de Paris, vai ter esquema de segurança especial. Os convidados devem levar, além do convite que é um cartão magnético, documento de identidade com foto para provar que não passaram o cartão de acesso para possíveis penetras. Máquinas fotográficas e celulares nem pensar. Os noivos não querem que fotos vazem para a imprensa. A revista espanhola ?Hola? terá exclusividade na divulgação das imagens da cerimônia. Mesmo assim, já tem brasileiro sem convite em Paris na esperança de dar o famoso jeitinho. A lista de convidados, que era restrita a 250 pessoas - só 45 são brasileiros -, mas que já passou de 300, por decisão de Ronaldo, foi feita em conjunto pelos noivos. Daniella fez questão de cuidar dos convivas pessoalmente. Foi ela que controlou a emissão de cada convite, chegando a vetar vários amigos do craque, como o ator global Bruno de Lucca e alguns jornalistas. Entre os que fazem parte do seleto grupo dos amigos de Ronaldo estão os 17 ?galácticos? do Real Madrid, como David Beckham, Zinedine Zidane, Raúl, Roberto Carlos e Michel Owen. Os atletas ganharam licença do clube espanhol e do técnico Vanderlei Luxemburgo para comparecer à cerimônia. Há ainda alguns maratonistas, amigos da noiva-atleta. De acordo com o jornal espanhol Marca, Ronaldo fretou um avião para levar o grupo de Madri a Paris. O ministro da Cultura Gilberto Gil, os pilotos da F-1 Michael Schumacher e Fernando Alonso figuram na lista e pagarão as passagens. O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) será o padrinho, mas só quando a união puder ser oficializada, de fato, pois o casal ainda não conseguiu os papéis do divórcio. Aécio foi o cupido da história. Ele engatou o namoro em junho de 2004, após o Brasil e Argentina, no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa. Dois meses juntos, eles anunciaram o ?casório?. Ronaldo foi casado quatro anos com a ?rainha das embaixadas? Milene Domingues, com quem tem um filho (Ronald). Daniella também está ?enrolada?. Há duas semanas, ela descobriu que ainda está casada no civil com o empresário Luiz Milano, de quem se separou em 2004. Ela e Milano se casaram em de 2003, nos EUA. Da Itália, vão o dono da Inter de Milão, Massimo Moratti, o argentino Zanetti (que jogou com o noivo) e o brasileiro Adriano. Vestido - Daniella Cicarelli estará vestindo um modelo criado pelo estilista italiano Valentino, que fará os últimos ajustes já no Castelo de Chantilly. Toda a decoração de flores foi feita pelo brasileiro Vic Meirelles. Ele está em Paris cuidando dos preparativos, ajudado pela prima Daniela Toledo, também florista, que vive na França. O staff made in Brazil, comandado por Fernanda Nigro e Bia Aydar, foi obrigado a assinar termo de confidencialidade. Nada pode vazar. Nem o formato do convite. Para dar um tom informal a tudo isso, já que não haverá cerimônia civil nem religiosa, os noivos evitaram o convite tradicional, e escolheram o modelo pela internet, em Portugal. Ele é branco, escrito em preto "Daniella, Ronaldo e seus pais convidam para...". Entre o nome do casal há um coraçãozinho vermelho, o mesmo símbolo da tatuagem que Ronaldo exibe no pulso cada vez que marca um gol. Acompanha o cartão magnético, pouco maior que um vale-empada, com um número impresso, que dará acesso à festa. Quem não confirmou presença, não entra, apesar do convite em mãos. O RSVP foi feito por um empresa portuguesa e a atendente instruiu as convidadas a usar "saia comprida". Como o castelo fecha às 2 horas da manhã, é bem provável que sejam erguidas tendas nos jardins, onde dois DJs comandarão a pista depois do toque de Fat Boy Slim - um dos maiores DJs de música eletrônica. Conto de Fadas - A noiva ficou hospedada no Hotel Plaza Athenée sob forte esquema de segurança. Ronaldo só chegou hoje, depois do jogo do Real Madrid. O local escolhido para a cerimônia é um castelo do século XVII, tem 7.800 metros quadrados e é rodeado por lagos, bosques e jardins, além de ser a sede de um dos mais importantes museus da França, com uma coleção de seis mil quadros. É o único local além do Louvre a exibir "As três graças de Rafael". O aluguel do castelo custará 20 mil euro (R$ 72 mil) , das 20h à 1h, sem contar a comida e a música. O acesso ao jardim será cobrado: mais 37, 4 mil euros (R$ 134,7 mil). (Adriana Drigo, Glenda Carqueijo, Carlos Hee e Karla Sarquis).