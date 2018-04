Cassano brilha, Robinho faz dois e Milan goleia o Parma pelo Italiano

MILÃO - Em noite inspirada, o Milan goleou o Parma por 4 a 0 neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, e ampliou sua vantagem na liderança da competição, indo a 52 pontos. Com o resultado, o time rubro-negro joga pressão no Napoli, que tem 46 e precisa vencer a Roma logo mais na capital italiana para não ver a ponta da tabela ainda mais longe.

Com Pato e Robinho no banco e Cassano compondo fazendo dupla de ataque com Ibrahimovic, o Milan precisou apenas de sete minutos para abrir o placar. O sueco tocou para Seedorf, que driblou o goleiro e rolou para o fundo do gol.

Aos 16 minutos, o Milan ampliou. Cassano tabelou com Gattuso, saiu na cara do gol e tocou na saída do goleiro. Três minutos, após deixar o banco de reservase substituir Seedorf, já no segundo tempo, Robinho fez o terceiro. Cassano tocou, Ibrahimovic fez o corta-luz e o brasileiro marcou.

Melhor homem em campo, Cassano também criou a jogada do quarto gol. Ele deu um lindo drible por debaixo das pernas do marcador e assistiu Robinho. O brasileiro ficou cara a cara com Mirante, deslocou o goleiro e definiu a goleada.

Titular do Brasil contra a França, Alexandre Pato só entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo, substituindo Ibrahimovic. O Milan, porém, não tinha o mesmo interesse ofensivo e o brasileiro pouco participou do jogo.