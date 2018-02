Cassano será o substituto de Totti A Itália não terá o meia Totti na partida desta sexta-feira contra a Suécia, às 15h45, no Porto. A Comissão de Disciplina Uefa puniu o jogador com três partidas de suspensão por causa da cusparada que ele deu no dinamarquês Poulsen na partida de segunda-feira. Com isso, ele só voltará a jogar caso os italianos cheguem à semifinal da Eurocopa. "Totti cometeu um erro gravíssimo", disse Franco Carraro, presidente da Federação Italiana. O técnico Giovanni Trapattoni confirmou que Cassano - companheiro de Totti na Roma - será o seu substituto. Ele deve fazer outras modificações na equipe para tornar o meio-de-campo mais criativo, tirando Perrotta e Camoranesi para colocar Pirlo e Fiore. A Suécia terá a mesma formação que na estréia arrasou a Bulgária por 5 a 0, com destaque para o trio ofensivo formado por Ljungberg, Henrik Larsson e Ibrahimovic. Se ganhar da Itália, a seleção sueca será a primeira a garantir classificação para as quartas-de-final da Euro.