Cássio aposta no retrospecto para ser titular do Flu

"Já conheço o clube e a estrutura. Com isso e a manutenção da base estou mais bem preparado do que no ano passado, quando cheguei. Com certeza estou bem melhor nessa segunda temporada no Fluminense, mais maduro e espero ser mantido no time titular", afirmou.

Para ser titular, Cássio prometeu aprimorar a sua saída de jogo com a perna esquerda, apontada por Cuca como uma das deficiências do Fluminense. "O Cuca vai fazer o que for melhor para o time, sempre respeitei a sua opinião. Ele ainda não conversou com a gente especificamente sobre essa carência, mas é sempre importante atender as suas solicitações. Não tenho a perna esquerda como determinante, mas me adaptei bem a jogar por aquele lado", disse.