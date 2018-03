Cássio desfalca Flamengo por 6 meses O lateral-esquerdo Cássio, do Flamengo, deve ficar seis meses sem atuar. Nesta sexta-feira, o jogador foi submetido a um exame de ressonância magnética que constatou ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo. Ele será operado na quinta-feira. A contusão ocorreu no segundo tempo da vitória sobre o Internacional, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Outro que pode desfalcar o Flamengo no jogo contra o São Paulo, domingo, é o atacante Fernando Baiano. Ele apareceu no clube sentindo dores no pé. A lesão aconteceu por causa do chute que o jogador deu em uma placa publicitária após marcar o gol de empate contra o Internacional. Já o atacante Edílson está confirmado no time titular, apesar das constantes vaias dos torcedores. O atleta recebeu total apoio do técnico Oswaldo de Oliveira. "Ele é um treinador inteligente e sabe da minha capacidade e o quanto posso colaborar com o time", disse o jogador, que disse aceitar normalmente uma eventual reserva, se assim o treinador decidir.