Cássio entende Rogério Ceni, mas vê exagero em pênalti do Corinthians

SÃO PAULO - O lance polêmico de Rogério Ceni no clássico de domingo, a ''adiantada'' no pênalti cobrado por Alexandre Pato, que garantiu o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, ainda é assunto no clube do Parque São Jorge.

Cássio, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, disse que é comum um goleiro se adiantar numa cobrança de pênalti, mas que esse lance específico de goleiro do São Paulo foi acima do normal. "Ele quase abafou o Pato."

Cássio defendeu um dos pênaltis, o cobrado por Luis Fabiano e, após a partida, chegou a admitir que deu uma "adiantadinha". "A gente tenta se segurar o máximo (para não adiantar), mas às vezes é difícil", comentou nesta quarta.

O Corinthians venceu o São Paulo por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, e avançou à final do Paulista - o primeiro jogo será domingo, no Pacaembu, contra o Santos.

O goleiro do Corinthians se disse surpreso pela ''velocidade'' com que as piadas sobre o lance surgiram na internet. A que ele achou mais engraçada foi a que faz referência ao seu nome e de uma marca de relógios. "No ônibus, após o jogo, já tinha piada (na internet). Achei engraçada a do relógio Cássio, que não adianta", disse.