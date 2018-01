Cássio ignora possível saída e quer dar a volta por cima no Corinthians em 2017

Reserva de Walter nos últimos jogos do Corinthians, o goleiro Cássio tenta esquecer as especulações sobre sua possível saída do clube em breve e promete lutar para reconquistar seu espaço na equipe paulista. "Eu não posso trabalhar e recuperar minha posição? Essa é a minha meta. Eu quero voltar, trabalhar bem e recuperar a minha posição. Tenho mais três anos de contrato e fiz toda a minha carreira aqui", diz o goleiro.

Em maio, Cássio renovou contrato com o Corinthians e o vínculo atual vai até dezembro de 2019. No clube desde 2012, o goleiro perdeu espaço para Walter e acabou vendo o time fracassar na busca pela classificação para a Copa Libertadores, competição que ele conquistou no ano de sua chegada.

"Todo mundo tem sua parcela de culpa (por não se classificar para a Libertadores). Os resultados mostram que ninguém conseguiu fazer o seu melhor e isso nos deixou nessa situação", analisou.

O elenco do Corinthians entrou de férias após a partida contra o Cruzeiro e retorna aos treinamentos no dia 7 de janeiro. No dia 11, a equipe viaja para os Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup.