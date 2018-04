Cássio nega que atraso de premiação fez Corinthians 'tirar o pé' Time sensação no início do ano, o Corinthians agora convive com a incerteza e a desconfiança de sua torcida e da imprensa. Muita gente acredita que o time diminuiu o ritmo por causa do atraso de pagamento de premiações e direitos de imagem para o elenco. O goleiro Cássio concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e negou que o problema seja o motivo do time não conseguir repetir as atuações de outrora.