Cássio pede árbitro justo para a decisão com o Palmeiras

Os jogadores do Corinthians deixaram Itaquera na bronca com a atuação do árbitro Leandro Bizzio Marinho. Segundo eles, o apitador não conseguiu controlar os ânimos durante o clássico que terminou com a vitória do Palmeiras por 1 a 0, no último sábado, pelo primeiro jogo da decisão do Paulistão.

Um dos líderes do elenco, Cássio afirmou que o fato da última decisão entre as equipes, em 1999, ter sido bastante lembrada pela imprensa, em especial a briga no final da partida, fez com que o clima para o clássico ficasse ainda mais quente e o árbitro não teve pulso para administrar a situação.

“Difícil falar que o árbitro foi mal-intencionado. Acho que ele se equivocou. É difícil falar sobre a briga por que eu estava longe, mas a semana toda falou da briga e o árbitro não conseguiu controlar o jogo em algumas situações. Pelo que sei, o Clayson foi agredido pelas costas e infelizmente perdemos um grande jogador”, comentou o goleiro.

“Não queremos um árbitro para beneficiar o Corinthians, queremos um que apite o jogo e seja justo. Que tenha personalidade para apitar um Palmeiras e Corinthians”, continuou o corintiano.

Cássio, porém, deixa claro que não viu nenhum grande erro do árbitro. Apenas, acredita que talvez ele não tivesse a experiência necessária para o clássico “O jogo desse tamanho, tem que colocar um árbitro Fifa. Falou-se a semana toda do jogo e tem que colocar um árbitro de mais pulso. Não houve nada de prejudicar ninguém, mas creio que ele segurou muito o jogo. Foi um dos jogos mais parados que tivemos aqui”, explicou.

O lance mais polêmico do clássico aconteceu no fim do primeiro tempo quando uma bola saiu pela lateral e Henrique e Borja se estranharam. Em seguida, vários outros jogadores trocaram empurrões, xingamentos e agressões. Na confusão, o atacante Clayson e o volante Felipe Melo foram expulsos.

Clayson disse que o árbitro foi mal-intencionado. “Fui para separar, tanto que depois eu falo com o Dudu, mas acabei tomando um empurrão no rosto. Na hora que fui ver era ele (Felipe Melo). Mas também, o juiz já veio mal-intencionado e ficou me ameaçando desde o começo do jogo, falando que ia me expulsar”, revelou o corintiano.

Sem Clayson, que vai cumprir suspensão pela expulsão no clássico deste sábado, o técnico Fábio Carille começará a pensar no duelo da volta contra o Palmeiras a partir de terça-feira, quando o elenco corintiano retorna as atividades no CT Joaquim Grava.