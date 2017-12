Negócio de Cássio com Besiktas é cancelado; Pato não viaja aos EUA

O Corinthians confirmou nesta quarta-feira, horas antes do embarque da delegação para os Estados Unidos, que o atacante Alexandre Pato não participará da pré-temporada na Flórida. A delegação alvinegra será composta por 29 jogadores, entre eles o goleiro Cássio, que não vai mais para o Besiktas, da Turquia.

"Sobre o Cássio, não houve entendimento pelos valores. Ele aceitou continuar aqui pela proposta não ser boa para o Corinthians. Ele fica", disse o diretor-adjunto de Futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira.

O zagueiro Gil e o volante Elias, ambos com proposta do futebol asiático, estão confirmados na pré-temporada nos Estados Unidos. "Chegou proposta para o Gil, mas não aceitamos o valor. Não tem mais nada", explicou Ferreira.

O zagueiro Vilson, contratado nesta quarta-feira, viaja com o elenco. Assim, como o atacante Mendoza, que estava emprestado ao Chennaiyin, da Índia, e se reapresentou ao clube na terça-feira.

O Corinthians ficará 11 dias nos Estados Unidos para disputar três amistosos. Nesse período, Pato ficará em São Paulo treinando sozinho. Luciano e Rildo, que estão se recuperando de cirurgia, também não viajam.

Os representantes de Pato acharam melhor que ele não viajasse com o time enquanto a sua situação continua indefinida. Os empresários do jogador buscam um novo clube para o atacante na Europa porque ele não quer voltar a jogar no Corinthians. O jogador não participou dos três últimos treinos da equipe.

"Pato não está indo viajar devido a uma negociação que o empresário dele está tratando junto com nosso presidente. Qual clube? É em off. Nas próximas horas vocês vão saber", disse Ferreira

Pato já recusou uma proposta do Tianjin Songjiang, time chinês treinado por Vanderlei Luxemburgo. Seu desejo é voltar para o futebol europeu. O atacante tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Parque São Jorge em 2017 de graça.

LISTA

Goleiros: Cássio, Walter, Douglas, Matheus Vidotto e Caíque França;

Laterais: Fagner, Edílson, Uendel, Moisés e Guilherme Arana;

Zagueiros: Gil, Felipe, Yago, Vílson e Pedro Henrique;

Volantes: Bruno Henrique, Cristian, Elias, Marciel e Gustavo Viera;

Meias: Rodriguinho, Danilo, Marlone e Alan Mineiro;

Atacantes: Lucca, Ángel Romero, Isaac, Malcom e Stiven Mendoza