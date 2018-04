Cássio tem dedo operado e desfalca Corinthians por até 30 dias

SÃO PAULO - O Corinthians divulgou nota oficial nesta quarta-feira para informar que o goleiro Cássio precisou ser submetido a uma cirurgia em um dos dedos da mão esquerda e ficará cerca de 30 dias sem poder jogar. O clube explicou que o procedimento cirúrgico, realizado na última manhã, serviu para "corrigir lesão traumática na cápsula articular do quinto dedo da mão esquerda".

Para Cássio, o afastamento logo no início da temporada é um duro golpe, pois ele havia acabado de se recuperar de uma grave lesão muscular na coxa direita, esta que o deixou de fora dos gramados de outubro até o final do ano passado.

Ainda de acordo com o Corinthians, o goleiro deverá receber alta hospitalar no final do dia, sendo que o clube informou que durante o período sem poder atuar ele seguirá realizando treinamentos físicos.

Sem ter Cássio à disposição, o técnico Mano Menezes deverá confirmar Walter no time titular corintiano na estreia do Campeonato Paulista, neste domingo, às 17 horas, contra a Portuguesa, no Canindé. Júlio César e Danilo Fernandes são as outras opções para a posição.