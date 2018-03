Cássio vê Corinthians em outro patamar com a chegada de Jadson

Companheiros de time na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015, Cássio comemorou o retorno de Jadson ao Corinthians. O meia assinou contrato nesta segunda-feira e já reencontrou alguns dos novos e antigos colegas de clube, entre o goleiro, que comemora a chegada do reforço e vê o time em outro patamar a partir deste momento.

"Ele muda muito a equipe. Voltando bem tenho certeza que vai dar tudo certo. Ele é um cara de grupo, que vem agregar não só dentro de campo como também fora, pois é experiente. A gente sabe que ele agrega muito pela qualidade que tem e acredito que vá ajudar muito. Na bola parada ele também será um diferencial", projetou o goleiro.

Em 103 jogos com a camisa do Corinthians, Jadson marcou 24 gols e deu 38 assistências. Nesta segunda-feira, ele assinou contrato e já deve aparecer nos treinamentos com os novos companheiros na quinta-feira. Amanhã cedo a delegação viaja para Poços de Caldas, onde enfrentará a Caldense na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A reapresentação do elenco deve ocorrer na quinta, às 16h, no CT Joaquim Grava.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corinthians divulgou pouco antes do treinamento, um vídeo em que o jogador comenta sobre sua chegada ao clube. "Estou feliz em retornar ao clube que me deu a oportunidade de voltar a jogar em alto nível no Brasil. Gostaria de agradecer a todos que se esforçaram, a diretoria. E podem ter certeza que vou me dedicar ao máximo para que eu tenha um ano maravilhoso com meus companheiros", disse o novo reforço alvinegro.