Cássio vê Corinthians entre os favoritos ao título do Brasileirão

SÃO PAULO - Fora das listas de favoritos e sob desconfiança de muita gente. Apesar de o Corinthians não ser apontado como uma das forças ao título do atual Brasileirão, o goleiro Cássio garante que os adversários têm de abrir o olho com sua equipe. O jogador esbanja confiança em ver o time no topo da tabela.

"Aqui temos jogadores de nome, um grupo bem forte. Cabe a nós mostrar que o time é favorito para buscar a Libertadores ou o título", disse o goleiro. Nas suas contas, metade dos participantes do Nacional brigará pela taça até o fim do ano.

"São uns 10 (candidatos) eu acho. Clubes que têm elenco. É difícil falar em favorito, ano passado tivemos times que não eram candidatos, caso do Atlético-PR, que era competitivo, mas sem nomes impactantes e acreditou no conjunto, surpreendeu e chegou entre os quatro. Mas esse ano acho muito difícil alguém surpreender. Para quem quer brigar, será fundamental ganhar em casa, tem de fazer valer o mando de campo."

Domingo, o Corinthians tem pela frente o Flamengo, no Pacaembu. O adversário da última grande vitória corintiana. Cássio se lembra bem. "Foi 4 a 0." Ele espera que a história, não a goleada, mas o triunfo, se repita. "Não conversamos ainda sobre o jogo, mas esperamos a vitória. No Brasileiro não se pode perder pontos em casa. Vai ter um grande público no Pacaembu e acredito em vitória. Estamos focados e pensando apenas em vencer."