Cássio vê Corinthians favorito no Brasileirão, mas cobra regularidade

SÃO PAULO - Depois de participar de mais um treino de preparação do Corinthians para o jogo de estreia neste Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21 horas, contra o Botafogo, no Pacaembu, o goleiro Cássio admitiu nesta quarta-feira que o time iniciará a competição como um dos principais favoritos ao título. O jogador, porém, enfatizou que o clube precisa exibir força ao longo da maioria das 38 rodadas da competição para ter boas chances de conquistar o hexacampeonato nacional. Acompanhe nesta quinta-feira, a partir das 11h30, entrevista exclusiva com o goleiro na TV Estadão.

"Considero o Corinthians favorito, sim. Temos totais condições de ganhar o título. O elenco é grande, de qualidade. É um campeonato duro, muito longo, por isso temos de ter regularidade. O fundamental é tentar ganhar todas as partidas em casa e buscar pontos fora", afirmou o jogador.

Cássio ainda destacou que o Corinthians seguirá lutando com igual empenho em busca de todos os títulos que disputar neste ano e hoje não vê o clube priorizando por antecipação a conquista de uma ou outra competição.

"Tem a Copa do Brasil que dá vaga na Libertadores, também é um título importante. Tem a Recopa (Sul-Americana) contra um rival (São Paulo). Vamos dar atenção para todas as competições", garantiu o goleiro, minimizando o peso que a eliminação diante do Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores teve para o Corinthians.

"No ano passado perdemos pontos importantes (no Brasileirão), que fizeram falta, mas fizemos uma grande campanha. Agora fomos eliminados da Libertadores, houve erros de arbitragem, ficamos chateados, mas temos de pensar para frente. Jogamos em um clube em que há muita pressão, e não foi o fim do mundo. No ano que vem tem Libertadores de novo", projetou.