Cássio vence balança após treinos especiais no Corinthians

“O descanso do Cássio é trabalhando.” É assim que o preparador de goleiros do Corinthians, Mauri Costa Lima, define a dedicação de Cássio. Principal nome da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, domingo, ao fazer grande defesa após chute de Centurión no primeiro tempo e defender pênalti cobrado por Rogério Ceni na etapa final, o goleiro teve pouco tempo para curtir a grande atuação no clássico.

Na segunda-feira, às 10h, Cássio já estava, debaixo de chuva, treinando. Enquanto os demais titulares repousam na piscina, o goleiro trabalhava com Mauri em um dos campos do CT do Parque Ecológico.

“Treino regenerativo de jogador de linha é na piscina. Para goleiro, é no campo. E depois ainda tem de fazer complemento na musculação. O descanso do Cássio é trabalhando”, explicou Mauri ao Estado.

O goleiro vive grande fase. Este ano, jogou 13 partidas e sofreu quatro gols. Nas duas últimas partidas, contra San Lorenzo e São Paulo, foi decisivo.

Na segunda-feira, Cássio admitiu que iniciou a temporada acima do peso. Mas a balança poderia ter sido mais cruel com o goleiro se ele não tivesse se precavido durante as férias em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. “Ele não chegou tão acima do peso porque na cidade dele tinha uma personal trainer que o ajudou a manter o condicionamento físico”, disse Mauri.

Na pré-temporada, o preparador submeteu o goleiro a uma carga especial de exercícios. “Trabalhamos em três períodos, às 9h, 16h e 21h. À noite íamos à academia fazer esteira, bicicleta e piscina. Tudo para aumentar a possibilidade de perda de peso e porcentual de gordura.” Com 1,95 metro, o peso ideal de Cássio é entre 90 e 92 quilos.