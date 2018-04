Cássio viaja, e Corinthians cederá Júlio César ao Vasco

SÃO PAULO - O Corinthians irá embarcar nesta tarde de segunda-feira rumo a Buenos Aires, onde o time enfrentará o Boca Juniors na quarta, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, com pelo menos duas novidades importantes para o seu torcedor. Uma delas é a de que o goleiro Cássio, que ainda se recupera de uma fratura no punho esquerdo, foi relacionado para viajar com a delegação corintiana, embora siga como dúvida na escalação do time titular.

E, se Cássio está prestes a voltar ao gol corintiano, o clube também anunciou nesta segunda, por meio de sua página no Twitter, que "Júlio César está em negociação adiantada com o Vasco e, por isso, não viaja para Argentina".

Cássio treinou na manhã desta segunda-feira e deverá ter a sua escalação ou não definida por Tite nesta terça, quando o time fará, na Argentina, o último treino de preparação para o primeiro duelo diante do Boca Juniors.

Já Júlio César, antigo titular do gol do Corinthians, acabou não conseguindo recuperar o seu espaço nem como reserva imediato de Cássio e poderá ser anunciado ainda nesta segunda como reforço do Vasco, que deverá contratá-lo por empréstimo. No último domingo, em Campinas, o goleiro Danilo Fernandes atuou novamente entre os titulares na goleada por 4 a 0 sobre a Ponte Preta, que levou os corintianos à semifinal do Campeonato Paulista.

ZIZAO NA LISTA

Outra novidade apresentada pelo Corinthians por meio de seu Twitter nesta segunda foi o fato de que o atacante chinês Zizao foi incluído na lista de inscritos pelo clube na Libertadores. O jogador acabou herdando o lugar do volante Guilherme Andrade, que rompeu os ligamentos cruzados do joelho direito no início de abril, em jogo contra o São Bernardo, pelo Paulistão. O jogador, porém, deverá constar apenas como figurante da equipe na competição, pois o elenco já conta com uma série de opções de peso no seu ataque, entre elas o hoje reserva Alexandre Pato.