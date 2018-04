Castelão passa por limpeza após inauguração e vai precisar de pequenos reparos

FORTALEZA - O dia seguinte à reinauguração do Castelão foi de muito trabalho. Na manhã desta segunda-feira, dezenas de funcionários da Arena Castelão fizeram um mutirão de limpeza do estádio. O recolhimento do lixo, que começou ainda na noite de domingo, foi concluído. Muitas caixas de papelão, que continham lixeiras de metal colocadas nos banheiros às pressas, e produtos de limpeza podiam ser vistas em vários locais.

Os banheiros, aliás, ficaram imundos, pois, sem ter onde jogar papéis, vários torcedores optaram por jogá-los no chão ou nas próprias bacias. Algumas torneiras não funcionaram e precisarão passar por manutenção.

Também será preciso concluir instalações elétricas, com a colocação de lâmpadas e interruptores em alguns espaços e até mesmo algumas mudanças no que foi feito são recomendadas. Na sala de coletiva, por exemplo, há várias tomadas colocadas a 2 metros do chão, o que dificulta o trabalho de quem precisa recorrer à energia para seus equipamentos.

INGRESSOS DE CORTESIA

A reforma do Castelão empregou cerca de 5 mil funcionários. De acordo com o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, cada um deles receberá pelo menos um ingresso para assistir a um jogo da Copa do Mundo. Valcke explicou, porém, que esses bilhetes fazem parte de uma cota especial para esse tipo de cortesia e não da cota do governo de 50 mil entradas a preços populares que beneficiarão integrantes do programa Bolsa-Família e indígenas. No domingo, já foram entregues, simbolicamente, ingressos para três operários.