Castillo, do Botafogo, é convocado para seleção do Uruguai

O goleiro Juan Castillo, do Botafogo, foi convocado neste sábado para os jogos do Uruguai contra Venezuela e Peru nos dias 14 e 17 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Castillo vai se apresentar à seleção no dia 9 de junto. A lista dos 20 jogadores que atuam fora do Uruguai foi divulgada neste sábado pelo técnico Oscar Tabárez e inclui também o zagueiro Diego Lugano, do Fenerbahce (TUR), e o meia Álvaro González, do Boca Juniors (ARG), adversário do Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores. Veja a relação dos convocados que atuam fora do Uruguai: Goleiros: Fabián Carini (Múrcia-ESP) e Juan Castillo (Botafogo-BRA). Defensores: Diego Lugano (Fenerbahçe-TUR), Diego Godín (Villarreal-ESP), Andrés Scotti (Argentinos Juniors-ARG), Carlos Valdez (Reggina-ITA), Bruno Silva (Ajax-HOL), Juan Manuel Díaz (Estudiantes-ARG) e Martín Cáceres (Huelva-ESP). Meias: Walter Gargano (Napoli-ITA), Diego Pérez (Monaco-FRA), Sebastián Eguren (Villarreal- ESP), Maximiliano Pereira (Benfica-POR), Álvaro González (Boca Juniors-ARG), Ignacio González (Monaco-FRA) e Cristian Rodríguez (Benfica-POR). Atacantes: Luis Suáez (Ajax-HOL), Vicente Sánchez (Schalke 04-ALE), Sebastián Abreu (River Plate-ARG) e Diego Forlán (Atlético Madri-ESP).