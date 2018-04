Castillo é convocado para as Eliminatórias e desfalca o Botafogo

O técnico Oscar Tabárez convocou, nesta sexta-feira, 25 jogadores do Uruguai para os duelos contra Equador e Argentina, que serão os dois últimos do país pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. A lista trouxe o goleiro Castillo, que, com o fato, desfalcará o Botafogo no próximo mês no Campeonato Brasileiro.

Por causa da convocação, Castillo não ficará à disposição do técnico Estevam Soares nos confrontos contra Atlético-MG, no dia 8 de outubro, e Avaí, no dia 12 do mesmo mês, ambos no Engenhão, já que as partidas do Uruguai contra equatorianos e argentinos serão disputadas nos dias 10 e 14, respectivamente.

Além de Castillo, Muslera, que atua pela Lazio, da Itália, foi o outro goleiro chamado por Oscar Tabárez para os dois confrontos decisivos pelas Eliminatórias da Copa. O jogador do time italiano foi uma das principais novidades da lista de convocados, pois vinha ficando fora das últimas convocações.