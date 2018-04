Castillo e Wellington treinam e devem reforçar Botafogo

Soares ainda contará com os retornos de Lúcio Flávio e Fahel, que cumpriram suspensão automática na derrota por 2 a 1 para o Santo André, na quarta. Essas boas notícias vão compensar as perdas de Batista e Eduardo, que vão cumprir suspensão após receberam o terceiro cartão amarelo.

O meia Juninho espera que, com as voltas de Lúcio Flávio e Fahel, o time inicie a reação no Brasileiro para deixar a zona da degola. "Temos que colocar a cara a tapa e sermos homens para sair dessa situação, assim como entramos nela. Se trabalhando as coisas estão difíceis, imagina se deixarmos de trabalhar", disse.

Juninho também admitiu o erro que gerou o segundo gol do Santo André, na quarta, e que lhe rendeu vaias da torcida. "Fui vaiado porque joguei mal. Os torcedores pagam para ver o jogo e tem o direito de vaiar. Mas ninguém pode falar que me escondi do jogo. Isso eu nunca fiz", disse.