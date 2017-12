Castillo não vai mais para o Flamengo O atacante argentino Cristian Castillo não vai mais atuar no Flamengo em 2004. A negociação da diretoria para a aquisição do jogador gerou mal-estar no clube. O vice-presidente de Futebol, Paulo Dantas, era favorável à transação. Já o diretor de Futebol, Júnior, e o técnico Abel Braga eram contrários. Foi preciso a intervenção do presidente Márcio Braga para resolver a situação. "Foi uma decisão em consenso. Chegamos a conclusão de que o comportamento do jogador fora de campo seria arriscado", disse Dantas, referindo-se ao fato de Castillo ser adepto de festas noturnas. Segundo Júnior, o episódio serviu para fortalecer a diretoria. E Márcio Braga completou dizendo que fatos semelhantes vão ocorrer porque o Flamengo vive "momento de transição do amadorismo para o profissionalismo."