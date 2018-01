Castro enfrenta solidão de São Paulo Símbolo da política do bom e barato implantada pelo presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, o colombiano Carlos Castro vem lutando contra a solidão em São Paulo. Olhado com desconfiança e até desprezo pela torcida desde que chegou ao clube, há duas semanas, o atacante tem passado boa parte do tempo ao telefone, matando a saudade da esposa e dos filhos pequenos, que deverão chegar ao Brasil apenas no final da semana. Leia mais no Jornal da Tarde