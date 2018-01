Castromán deve desfalcar de novo o Vélez contra o Chivas O Vélez Sarsfield não deve contar com o meia Lucas Castromán no duelo de volta contra o Chivas, marcado para a próxima quinta-feira, em Buenos Aires, pelas quartas-de-final da Libertadores. O jogador se machucou durante um amistoso disputado na noite desta quinta-feira, em que o Vélez venceu o San Luis, do México, por 2 a 0. Segundo os médicos do clube, trata-se de uma distensão muscular que ainda não tem sua gravidade confirmada, mas dificilmente o jogador terá condições de jogo. Castromán já havia ficado de fora do jogo de ida, antes da Copa, no México, um empate por 0 a 0, por causa de desentendimentos com o técnico Miguel Russo - na época, ele alimentava a ilusão de disputar a Copa do Mundo. Com a ausência de Castromán, o Vélez pode ter problemas para mexer no setor ofensivo, já que Claudio Enría se transferiu para o Colón e Rolando Zárate também foi afastado do elenco e deve ser negociado.