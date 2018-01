CAT vence o XV pela Série A-3 Em outros tempos eles já estiveram na elite do futebol paulista. Mas, no momento, estes dois tradicionais clubes do interior participam apenas do Campeonato Paulista da Série A-3. E, abrindo a 15ª rodada, o Taquaritinga venceu o XV de Novembro de Piracicaba, por 3 a 2, em Taquaritinga. A vitória foi importante para o CAT que chegou aos 19 pontos e, ocupa momentaneamente o 11º lugar. O XV, ainda com chances de lutar pelo título, continua com 24 pontos, em sétimo lugar. Com o campo molhado, o CAT saiu na frente abrindo logo 2 a 0, com gols de Amaral e Daniel. O XV diminuiu no começo do segundo tempo, quando Carlão cobrou um pênalti duvidoso. Mas o CAT retomou as ações do jogo, com Fábio Henrique fazendo 3 a 1. NO final, zagueiro Lamônica, de cabeça, diminuiu. Nos últimos minutos, o XV ainda tentou o empate no desespero. Mas não conseguiu. A rodada continua à tarde com a realização de mais sete jogos, o principal deles em Mogi das Cruzes, entre União Mogi e São Bento, que também lutam pelo título.