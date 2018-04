Catanduvense defende a liderança Abrindo a última rodada do primeiro turno da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B-2, o Grêmio Catanduvense defende a liderança do Grupo 10, neste sábado, às 15 horas, contra o Taboão da Serra, fora de casa. O time de Catanduva divide a liderança com o São Vicente, ambos com quatro pontos. Na terceira fase, duas equipes de cada grupo se classificam direto para a Série A-3 em 2005, não disputando a Série B-1, porque as Séries B1 e B-2 serão unificadas em 2005. A rodada será completada no domingo com mais três jogos: São Vicente x Ginásio Pinhalense, pelo Grupo 10; SEV x Assisense e Itararé x Campinas, pelo Grupo 9.