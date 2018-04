Catanduvense garante vaga na B-2 Mais um clube garantiu sua classificação à terceira fase do Campeonato Paulista da série B-2, equivalente à quinta divisão. O Grêmio Catanduvense carimbou sua vaga no Grupo 6 com uma goleada sobre o Penapolense, por 4 a 1, mesmo atuando em Penápolis. Já estavam garantidos: Assisense, com 11 pontos, no Grupo 5, e Taboão da Serra, com oito pontos, no Grupo 8. Dois clubes de cada grupo vão passar à próxima fase. As outras cinco vagas, portanto, serão definidas no próximo domingo, quando acontecerá a sexta e última rodada da segunda fase. A maior goleada da rodada foi do Campinas que aplicou um histórico 6 a 0 no Taboão da Serra. Com sete pontos, na vice-liderança do Grupo 8, o Campinas decidirá sua vaga em confronto direito com o Jabaquara, terceiro colocado com seis pontos após vencer o Jacareí, por 2 a 1, no Vale do Paraíba. No Grupo 7, o Águas de Lindóia voltou a golear, desta vez marcou 3 a 0, em casa, sobre o São Vicente. Vice-líder com oito pontos, o Águas tem tudo para confirmar sua vaga na última rodada. Confira os resultados: Pirassununguense 2 x 0 SEV; Penapolense 1 x 4 Grêmio Catanduvense; Campinas 6 x 0 Taboão da Serra; Ginásio Pinhalense 1 x 1 Assisense; Águas de Lindóia 3 x 0 São Vicente; Jacareí 1 x 2 Jabaquara; Osvaldo Cruz 1 x 3 Lençoense e Serra Negra 0 x 0 Itararé.