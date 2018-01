Catanduvense perde invencibilidade no Paulista série A-3 O São Carlos comprovou ser mesmo a grande sina do Catanduvense. Mesmo jogando na casa do adversário, a equipe venceu o advsersário por 3 a 1, quebrando uma série invicta que durava desde 2005. Curiosamente, o vencedor na ocasião foi o mesmo São Carlos. Este foi o principal jogo no fechamento da 16.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, neste domingo, que teve ainda outros três jogos. Com o resultado, o Catanduvense, que não perdia há 10 rodadas, continua com 26 pontos a abandona o grupo dos classificados, ficando na nona posição. Já o São Carlos, com essa importante vitória, chegou aos 23 pontos e assumiu provisoriamente a décima colocação. Os outros três jogos envolvem clubes que tentam fugir do rebaixamento. Em Hortolândia, o SEV chegou aos 17 pontos, em 15.º lugar, ao vencer por 1 a 0 o Grêmio Mauaense, 18.º, com 11. O ECO, em Osasco, voltou a decepcionar ao ser goleado por 4 a 1 pelo União Mogi, com 28 pontos, em quinto lugar. O ECO continua com 10 pontos, na vice-lanterna. À tarde, em Limeira, o Independente fez 3 a 0 no Primavera, que continua ameaçado, com 12 pontos, em 16.º. O Independente está escapando do rebaixamento, com 19 pontos. No sábado aconteceram os jogos envolvendo os clubes que brigam pela classificação. Matematicamente, apenas a líder Ferroviária, com 37 pontos, está garantida na segunda fase. O Araçatuba, com dois pontos negativos, é o único rebaixado. O jogo entre Araçatuba e Monte Azul foi suspenso pela Federação Paulista de Futebol (FPF) porque a AEA não pagou taxas à entidade.