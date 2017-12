Catanha assume artilharia na Espanha Henrique Guedes, que tem o nome artístico de Catanha, é quase um desconhecido no Brasil. Mas na Espanha continua a ser o terror das defesas adversárias. No sábado, o centroavante do Celta, naturalizado espanhol, marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Alavés - os outros dois foram de Vágner -, já tem 17 e lidera a classificação dos artilheiros. Ele deixou para trás o holandês Kluivert (Barcelona) e o espanhol Morientes (Real Madrid), com 16. O segundo brasileiro que aparece nessa lista é Edu, ex-jogador do São Paulo que também atuano Celta e fez nove gols. O time de Vigo tem 54 pontos, está em quarto lugar a ainda sonha com a possibilidade de conquistar o título. A liderança continua dividida entre Real Madrid e Valência, ambos com 59. O Deportivo La Coruña tem 55.