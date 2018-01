Catanha e Edu comandam o líder Celta Catanha prometeu que o Celta não tinha intenção de ser coadjuvante no Campeonato Espanhol e está cumprindo a promessa. O atacante brasileiro marcou, no segundo tempo da partida, o gol que definiu a vitória da equipe galega sobre o Mallorca por 2 a 0. Agora o Celta é o líder isolado da competição e se mantém invicto, com dez pontos. Outro brasileiro, Edu, abriu o placar. A rodada foi pródiga em gols brasileiros. Entre eles o de Denílson, que ajudou seu time - o recém-promovido Bétis - a derrotar o Valladolid por 2 a 0. Com o resultado, a equipe assume a vice-liderança da competição, com os mesmos nove pontos do terceiro colocado Deportivo La Coruña, que no sábado empatou com o Alavés por 1 a 1. As duas equipes também se igualam no saldo de gols. Também com nove pontos, mas em desvantagem no critério de desempate, está o Villareal, na quarta posição, que venceu o lanterna Real Sociedad por 1 a 0. Os outros brasileiros que contribuiram para a vitória de seus times na rodada estão em equipes rivais e também jogaram sábado. No Real Madrid, Roberto Carlos marcou o segundo gol da vitória por 5 a 1 sobre o Espanyol. Depois de um começo irregular, a equipe madrilena finalmente conseguiu a primeira vitória no Espanhol e agora está em 11.º lugar na tabela. A dupla Figo e Zidane também colaborou no resultado, marcando um gol cada. O brasileiro Geovanni abriu o placar da vitória do Barcelona sobre o Tenerife por 2 a 0. O time catalão é agora o sexto colocado no campeonato espanhol. O time ainda não pôde contar com o futebol de Rivaldo, que se recupera de uma contusão no joelho. Na continuação da rodada de domingo, o Valencia perdeu pontos importantes ao empatar fora de casa com o Athletic de Bilbao por 2 a 2 e agora é o quinto colocado. O Sevilla venceu o vice-lanterna Rayo Vallecano de virada por por 2 a 1 e é o sétimo. O Osasuna conseguiu sua primeira vitória no campeonato derrotando o Zaragoza por 1 a 0, mesmo assim nenhum jogador da equipe saiu prestigiado: o gol foi contra.