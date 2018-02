Catanha está de volta ao Belenenses O atacante brasileiro Catanha, que estava no Celta de Vigo, da Espanha, assinou contrato com o Belenenses, equipe da primeira divisão de Portugual para a temporada 2005-06. O Belenenses informou nesta terça-feira através de seu site na Internet que Catanha, de 32 anos, volta ao clube que o revelou para o futebol europeu na temporada 1995-1996, na qual marcou 12 gols em 13 jogos disputados. Nascido em Recife, Catanha começou sua peregrinação por equipes espanholas passando por Salamanca e Leganés. Posteriormente, ele foi para o Málaga, clube pelo qual marcou 26 e 24 gols nas temporadas 1998-1999 e 1999-2000, respectivamente. No Celta de Vigo, ele atuou por 4 temporadas. Nos últimos seis meses esteve emprestado à equipe russa do Krylja Sovetov.