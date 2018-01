Catanha sobe na artilharia na Espanha Catanha fez em cima da hora o gol da vitória de 1 a 0 do Celta sobre o Espanyol, na noite de sábado, e já é um dos principais artilheiros do Campeonato Espanhol. O brasileiro, contratado pelo time de Vigo nesta temporada, tem 10 gols em 22 rodadas da temporada e encosta em Raul (Real Madrid) e Rivaldo (Barcelona), com 12. O líder dos goleadores é Javi Moreno, do Alavés, com 16. Junto com Catanha estão Roy Makkay (Deportivo), Dely Valdes (Málaga) e Patrick Kluivert (Barcelona) . Nos jogos de sábado, outro brasileiro que marcou foi o volante Donato, autor do segundo gol do La Coruña nos 4 a 1 sobre o Real Sociedad. Diego Tristan fez os outros três. Com 38 anos, Donato é um dos mais experientes do atual campeão espanhol e já disputou mais de 240 partidas na Série A. O técnico Javier Irureta pediu à diretoria renovação do contrato, que termina em junho. Donato deve continuar a ter, como companheiros de equipe, Mauro Silva (no clube desde 92) e César Sampaio, que se transferiu no meio do ano passado.