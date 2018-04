Catania cogita vender Maxi López para o Milan Ex-atacante do Grêmio, Maxi López poderá reforçar o Milan em 2012. A negociação foi cogitada pelo presidente do Catania, atual time do jogador argentino, nesta quinta-feira. López poderia ser o substituto de Antonio Cassano, que ficará afastado do atual campeão italiano por seis meses após passar por uma cirurgia no coração.