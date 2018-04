Catar anuncia técnico Milovan Rajevac, ex-Gana

Rajevac, de 54 anos, assumirá o time no dia 1.º de março e terá um contrato até a Copa de 2014, no Brasil. O treinador, que estava à frente do clube saudita Al Ahli nos últimos meses, terá como missão levar a seleção do Catar ao próximo Mundial e à Copa da Ásia, em 2015.

"Todos os técnicos querem comandar seleções e eu estou ansioso para liderar o Catar", disse Rajevac, que já foi assistente técnico do clube Al Sadd, do Catar. "Acredito que esta seleção tem condições de crescer na Ásia. Temos visto bons jogos dos times asiáticos na Copa do Mundo e o Catar pode ser uma dessas equipes na Copa de 2014", projetou.

Apesar da grande campanha no Mundial da África do Sul, a escolha de Rajevac decepcionou alguns torcedores do Catar. A população deste pequeno país esperava um técnico de maior renome para levantar o futebol local visando a disputa do Mundial de 2022, cuja sede será o próprio Catar.