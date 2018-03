Catar desafia Fifa para ter brasileiros O Catar pretende desafiar o presidente da Fifa, Joseph Blatter, e naturalizar os três brasileiros que jogam na Alemanha para reforçar sua seleção nas Eliminatórias da Copa de 2006. Aílton, Dedé e Leandro chegaram a Doha, capital do país, na segunda-feira para conversações com as autoridades locais. O goleador Ailton joga pelo Werder Bremen e na próxima temporada vai defender o Schalke 04, enquanto Dedé e seu irmão Leandro defendem o Borussia Dortmund. Na segunda-feira, Blatter disse, por meio de um porta-voz, que se opõe totalmente a este tipo de ação do Catar e estava tratando o assunto como sua ?mais alta prioridade?. ?Nos reuniremos com especialistas para discutir o assunto. A atitude vai contra o espírito esportivo.?